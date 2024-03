Visite guidée : Meung-sur-Loire, ville des évêques et des poètes Meung-sur-Loire Meung-sur-loire, samedi 15 juin 2024.

Visite guidée : Meung-sur-Loire, ville des évêques et des poètes Découvrez Meung-sur-Loire à travers cette visite guidée. 15 juin – 24 août, les samedis Meung-sur-Loire Voir https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/la-billetterie/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T11:30:00+02:00

Fin : 2024-08-24T10:00:00+02:00 – 2024-08-24T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de Meung-sur-Loire en suivant la visite guidée « Meung-sur-Loire, ville des évêques et des poètes ». Les habitants de Meung-sur-Loire le savent bien: il fait bon vivre dans l’ancienne cité des évêques, entre la Loire et les Mauves. Arpentez la ville avec votre guide, à la recherche des recoins cachés des monuments, de ses grands personnages poétiques et historiques. Après avoir déambulé dans les rues, vous découvrirez la collégiale Saint-Liphard et la Tour Manassès de Garlande. Cet ensemble monumental constitue le cœur de la cité des évêques d’Orléans, avec le Château, résidence de prestige.

Réservation en ligne et dans nos bureaux d’information.

Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/la-billetterie/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr »}]

