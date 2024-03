Visite guidée Mauvières et Vignemont Loches, dimanche 7 avril 2024.

Visite guidée Mauvières et Vignemont Loches Indre-et-Loire

Dans le cadre de son cycle de visites consacré aux quartiers de Loches, le service du Patrimoine vous propose cette année de sortir du centre-ville en prenant de la hauteur sur les coteaux de Vignemont et de Mauvières. Laissez-vous surprendre par certains monuments et points de vue. 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07 16:30:00

1B Avenue Aristide Briand

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@loches-valdeloire.com

