Visite guidée Les parcs et jardins de Charleville Charleville-Mézières, mercredi 10 juillet 2024.

Visite guidée Les parcs et jardins de Charleville Charleville-Mézières Ardennes

Charleville recèle des îlots de verdure cachés, qui ne se révèlent qu’à ceux qui savent les trouver. Chacun de ces jardins est l’héritier d’une histoire particulière, où les essences exotiques des arbres dialoguent avec les sciences et les lettres. C’est le moment de redécouvrir ces personnalités fortes que sont Louis Pierquin et Jules Cardot, qui ont marqué leur empreinte à travers deux des plus beaux jardins publics de la ville !Pour en savoir plus

8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10

fin : 2024-07-10

24, place Ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est contact@charleville-sedan-tourisme.fr

