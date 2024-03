Visite guidée : les cinq sens au jardin Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée : les cinq sens au jardin A l’occasion des RVJ, Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous proposent chaque jour deux visites guidées, l’une a 10h30, l’autre a 15h ( Pas de visites libres). 1 et 2 juin Le Clos de Chanchore Durée 2h, 8€, gratuit <16 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00 Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 - 2024-06-02T17:00:00+02:00

Pendant environ 2 h, au cours desquelles vos cinq sens seront largement sollicités, ils vous feront découvrir leur jardin et son arboretum d’ 1,6 ha. Accompagnés du chant des oiseaux, vous pourrez notamment admirer plus de 400 variétés de roses anciennes et modernes et comparer leurs subtils parfums. Vous pourrez caresser les conifères et peut-être goûter quelque fruits!

Alors gardez vos sens en éveil pour cette agréable visite!

Le Clos de Chanchore 28 rue de la ferme, 27260 Fresne-Cauverville Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie 06 11 70 62 72 http://www.leclosdechanchore.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 70 62 72 »}] Création à partir de 1988, le clos de Chanchore présente deux roseraies, l’une de roses anciennes et l’autre de roses modernes, soit plus de 260 variétés. Composé de massifs colorés, de collections d’hydraugeas, de camélias rhododendrons, de nombreux vivaces…

©Le Clos de Chanchore/MC Lemoine