VISITE GUIDEE LES ALLÉES PAUL RIQUET RENOVÉES Béziers, vendredi 19 avril 2024.

VISITE GUIDEE LES ALLÉES PAUL RIQUET RENOVÉES Béziers Hérault

Vers 1830, après la destruction des remparts qui protégeaient la ville fortifiée, on assiste à la création des Allées ; érection de la statue Paul Riquet, construction d’ immeubles et hôtels particuliers par de grands architectes et sculpteurs, histoire des familles, anecdotes et quelques surprises…

Flâneurs dont la peine est profonde

Béziers vous rendra le cœur gai

C’est le plus doux printemps du monde

Qui fleure aux Allées Paul Riquet (Paul Fort)

Réservation obligatoire. 8 EUR.

Début : 2024-04-19 10:30:00

fin : 2024-04-19 12:30:00

2 Place Gabriel Péri

Béziers 34500 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

