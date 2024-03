Visite guidée : le musée en lumière Musée du Vieux Manoir Orbec, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée : le musée en lumière Le Musée du Vieux Manoir en lumière : Venez découvrir l’histoire et la remarquable architecture du Vieux Manoir, avant d’entrer dans l’univers du duo d’artistes Les Canailles et leur exposition Détou… Samedi 18 mai, 19h00 Musée du Vieux Manoir Départs des visites à 19h30, 20h30 et 21h30, durée 1h.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Le Musée du Vieux Manoir en lumière : Venez découvrir l’histoire et la remarquable architecture du Vieux Manoir, avant d’entrer dans l’univers du duo d’artistes Les Canailles et leur exposition Détours.

Trois départs de visites : 19h30 – 20h30 – 21h30

Durée : 30 min

Présence des artistes : 19h-21h30

Atelier des Canailles « chute libre » en libre accès.

Photo : Fouilles archéologiques_LesCanailles_Collage_70x100

Musée du Vieux Manoir Rue Grande, 14290 Orbec Orbec 14290 Calvados Normandie 02 31 32 58 89 [{« type »: « email », « value »: « polemuseal@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 62 07 70 »}]

©Fouilles archéologiques_LesCanailles_Collage_70x100