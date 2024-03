Visite guidée- Le carreau de la mine de Halouze Saint-Clair-de-Halouze, dimanche 15 septembre 2024.

Visite guidée- Le carreau de la mine de Halouze Saint-Clair-de-Halouze Orne

Pénétrons ensemble l’univers des gueules rouges qui extrayaient le minerai de fer à la dynamite… dans le noir, la poussière et le danger permanent, à près de 400 m sous terre ! La visite guidée vous immerge dans

le passé sidérurgique de la Normandie pour comprendre comment s’est formée cette ressource géologique, découvrir le fonctionnement de la mine et dans quelles conditions travaillaient les mineurs.

Pénétrons ensemble l’univers des gueules rouges qui extrayaient le minerai de fer à la dynamite… dans le noir, la poussière et le danger permanent, à près de 400 m sous terre ! La visite guidée vous immerge dans

le passé sidérurgique de la Normandie pour comprendre comment s’est formée cette ressource géologique, découvrir le fonctionnement de la mine et dans quelles conditions travaillaient les mineurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 15:00:00

fin : 2024-09-15

Parking centre aéré

Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr

L’événement Visite guidée- Le carreau de la mine de Halouze Saint-Clair-de-Halouze a été mis à jour le 2024-02-28 par Flers agglo