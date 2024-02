Visite guidée l’architecture de la Ville de Bischwiller Bischwiller, dimanche 9 juin 2024.

Accompagnés d’un guide, observez la variété de l’architecture de la Ville et partez pour un voyage dans le temps à la rencontre des événements et des hommes qui l’ont façonnée et ont contribué à son rayonnement. Bischwiller possède un héritage culturel et architectural unique.

Rendez-vous devant le musée de la Laub place de la mairie.

Renseignement direction culture et communication de la Ville au 03 88 53 71 54

Cette visite permet de porter un regard architectural sur Bischwiller. Découvrez à travers les rues les techniques de constructions des maisons en pans-de-bois, les détails architecturaux et les différentes époques du bâti. Grâce à notre guide apprenez-en plus sur ce que nous voyons sans le savoir !

Gratuit durée 1h EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 14:30:00

fin : 2024-06-09 15:30:00

Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est dcc@bischwiller.com

