Visite guidée La vie à Loches pendant la guerre Loches, dimanche 8 septembre 2024.

Visite guidée La vie à Loches pendant la guerre Loches Indre-et-Loire

A l’occasion des 80 ans de la Libération, redécouvrez le quotidien des Lochois pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre tensions et relâchement, abordez en détail la vie des habitants dans une ville frontière entre zone libre et zone occupée. 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 15:00:00

fin : 2024-09-08 17:00:00

Place de la Marne

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@loches-valdeloire.com

