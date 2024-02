Visite guidée La Tour des Echevins Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains, mercredi 9 octobre 2024.

Visitez le monument emblématique de Luxeuil-les-Bains, joyau de l’art gothique flamboyant et l’un des plus anciens musées de France. Parcourez les collections archéologiques et l’exposition temporaire au long des 146 marches de son escalier à vis et profitez d’un panorama exceptionnel à son sommet.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Distance à parcourir 0,5km / Durée 60mn.

Tarifs 6€/pers. ; réduit 4€ (gratuit -7 ans).

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. EUR.

Début : 2024-10-09 14:30:00

fin : 2024-10-09 15:30:00

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

