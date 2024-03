[Visite guidée] La faune et le patrimoine portuaire Dieppe, samedi 11 mai 2024.

[Visite guidée] La faune et le patrimoine portuaire Dieppe Seine-Maritime

Dérivation de l’Arques, projet de canal, construction de ponts, creusement et remblaiement de bassin l’histoire mouvementée du port de pêche a marqué ce site où séjourne une faune indissociable de la vie du port goélands argentés ou marins, mollusques et bars, mouettes et cormorans

Balade/découverte dans le cadre de la programmation du festival « Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe », par une spécialiste de la faune et un guide de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire.

Dérivation de l’Arques, projet de canal, construction de ponts, creusement et remblaiement de bassin l’histoire mouvementée du port de pêche a marqué ce site où séjourne une faune indissociable de la vie du port goélands argentés ou marins, mollusques et bars, mouettes et cormorans

Balade/découverte dans le cadre de la programmation du festival « Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe », par une spécialiste de la faune et un guide de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 15:00:00

fin : 2024-05-11

RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie dvah@mairie-dieppe.fr

L’événement [Visite guidée] La faune et le patrimoine portuaire Dieppe a été mis à jour le 2024-03-24 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie