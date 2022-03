Visite guidée Itinéraire(s) textile(s) – Cap sur Fonsala Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Visite guidée Itinéraire(s) textile(s) – Cap sur Fonsala Saint-Chamond, 6 juillet 2022, Saint-Chamond. Visite guidée Itinéraire(s) textile(s) – Cap sur Fonsala Place Ile de France 1, Place Ile de France Saint-Chamond

2022-07-06 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-06 Place Ile de France 1, Place Ile de France

Saint-Chamond Loire Saint-Chamond Revivez la génèse et l’histoire de ce quartier typique de l’urbanisme et de m’architecture moderne, aux portes du Parc naturel régional du Pilat. culture@saint-chamond.fr +33 4 77 31 04 41 https://www.saint-chamond.fr/ Place Ile de France 1, Place Ile de France Saint-Chamond

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Saint-Chamond Adresse Place Ile de France 1, Place Ile de France Ville Saint-Chamond lieuville Place Ile de France 1, Place Ile de France Saint-Chamond Departement Loire

Saint-Chamond Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/

Visite guidée Itinéraire(s) textile(s) – Cap sur Fonsala Saint-Chamond 2022-07-06 was last modified: by Visite guidée Itinéraire(s) textile(s) – Cap sur Fonsala Saint-Chamond Saint-Chamond 6 juillet 2022 Loire Saint-Chamond

Saint-Chamond Loire