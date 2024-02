Visite guidée Histoire et patrimoine à Peyrus Peyrus, dimanche 30 juin 2024.

Visite guidée Histoire et patrimoine à Peyrus Peyrus Drôme

Dans ce village-rue marqué par la présence du tuf et de l’eau, la visite démarre à l’église du Vœu et passe par le parc de l’ancienne Folie Belle Époque avant de poursuivre le long de canaux et des lavoirs.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 16:30:00

fin : 2024-06-30

RDV devant l’église du Voeu

Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artethistoire@valenceromansagglo.fr

L’événement Visite guidée Histoire et patrimoine à Peyrus Peyrus a été mis à jour le 2024-02-14 par Valence Romans Tourisme