Visite guidée gratuite de la ville Wasselonne, 6 juillet 2022, Wasselonne.

Visite guidée gratuite de la ville Wasselonne

2022-07-06 – 2022-07-06

Wasselonne Bas-Rhin Wasselonne

Dans le cadre de ses visites estivales, le Cercle d’Histoire de Wasselonne vous propose :

Mercredi 6 juillet et et jeudi 4 août : Visite guidée gratuite de la tour carrée du château, de l’église protestante et du circuit des emblèmes des métiers d’autrefois et des maisons à colombages de la Place du Marché.

Mercredi 20 juillet et jeudi 18 août :

Visite guidée gratuite de la tour carrée du château et du circuit des emblèmes des métiers d’autrefois et des maisons à colombages de la Place du Marché.

Ces visites sont gratuites et sur inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03 88 62 31 01.

+33 3 88 87 33 50

Dans le cadre de ses visites estivales, le Cercle d’Histoire de Wasselonne vous propose :

Mercredi 6 juillet et et jeudi 4 août : Visite guidée gratuite de la tour carrée du château, de l’église protestante et du circuit des emblèmes des métiers d’autrefois et des maisons à colombages de la Place du Marché.

Mercredi 20 juillet et jeudi 18 août :

Visite guidée gratuite de la tour carrée du château et du circuit des emblèmes des métiers d’autrefois et des maisons à colombages de la Place du Marché.

Ces visites sont gratuites et sur inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03 88 62 31 01.

Wasselonne

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble