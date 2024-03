Visite guidée flash de l’exposition : eau, source d’énergies Musée industriel de la corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Notre-Dame-de-Bondeville, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée flash de l’exposition : eau, source d’énergies Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée industriel de la corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Durée 30 min, 25 pers. max, réservation conseillée.

Découvrez les coulisses de l’exposition « Eau, source d’énergies » par la commissaire d’exposition.

Musée industriel de la corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) 185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie 02 35 74 35 35 http://www.corderievallois.fr [{« type »: « email », « value »: « publics3@musees-rouen-normandie.fr »}] Le musée de la corderie Vallois à Notre Dame de Bondeville est une ancienne usine qui s’attache à restituer l’ambiance des ateliers d’antan et raconte l’histoire industrielle aux XIXe et XXe siecles. Transports en commun : T2 Arrêt Mairie Victor Schoelcher (800 m) ou F4 Arrêt Musée de la Corderie