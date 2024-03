Visite guidée et animations nocturnes autour de la musique mécanique Musée de la musique mécanique Les Gets, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée et animations nocturnes autour de la musique mécanique Puissance et folie de la musique mécanique Samedi 18 mai, 21h00 Musée de la musique mécanique Entrée libre

Puissance et folie de la musique mécanique

21h00 : Le Mécanophone et ses 42 trompes traversent le village dans un tintamarre de klaxons jusqu’à l’entrée du musée. Suivi d’un mini concert en fanfare à l’entrée du musée

22h00 : Visite guidée insolite et inédite où les instruments joueront à tour de rôle puis tous ensemble : Le carillon mécanique et ses 13 cloches, les pianos automatiques, les orchestrions, les orgues de barbarie, les orgues de foire et de rue pour finir au Cabaret-Guinguette, au son des orgues de danse, des limonaires …

23h45 : Pot de l’amitié sur la Place Limonaire avec un petit concert bien sonore du Mécanophone (sa musique porte jusqu’à 8km)

Et clôture avec un feu d’artifice.

Musée de la musique mécanique 294 rue du vieux village, 74260 Les Gets, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.musicmecalesgets.org Le musée de la musique mécanique est abrité depuis 1988, dans le plus ancien bâtiment des Gets. Cette collection unique avec plus de 550 pièces en fait le plus grand musée de musique mécanique en Europe. Les visites guidées et animées assurent toujours une ambiance inoubliable. Orgues de Barbarie, de manège, carillon et boites à musique, orchestrions, pianos mécaniques… sont présentés dans le contexte de leur époque.

© Musée de la musique mécanique

©Musée de la musique mécanique Les Gets