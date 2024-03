Visite guidée Equeurdreville et ses défenses côtières Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 19 mai 2024.

Du parc de la Bonde au fort des Couplets.

La rade de Cherbourg protège depuis sa construction les bateaux des éléments naturels mais aussi des envahisseurs. Si on connaît bien les forts construits sur la digue, on sait moins que plusieurs fortifications ont été érigées depuis le XIXe sur le territoire d’Equeurdreville, notamment la batterie nouvelle et le fort des Couplets, ou encore l’ancienne redoute et les quatre blockhaus allemands construits sous l’occupation.

Durée 1h30 / 2 km A partir de 8 ans.

Inscription nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera communiqué après la réservation.

