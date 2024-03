Visite guidée enchantée du parc Parc du château de Chantore Bacilly, vendredi 31 mai 2024.

Visite guidée enchantée du parc Visites commentées de ce parc romantique de 19ha, jardin d’eau à l’anglaise comprenant de nombreuses fabriques ( ensemble de 14 cascades, pont à l’impériale, pont ”rusticage”en ciment, grotte, tour « … 31 mai – 2 juin Parc du château de Chantore 5€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00 Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:30:00+02:00

Visites commentées de ce parc romantique de 19ha, jardin d’eau à l’anglaise comprenant de nombreuses fabriques ( ensemble de 14 cascades, pont à l’impériale, pont ”rusticage”en ciment, grotte, tour « hantée », lavoir, pédiluve, mare au diable, source bleue, source verte, cascadelles, îlots…) et arboretum par les propriétaires du domaine. Dans le parc et les prairies, la présence des cygnes, des chevaux noirs d’attelage « frisons » à l’allure baroque, des moutons d’Ouessant et des nombreux paons, sans oublier l’abondante faune sauvage locale, de la métairie avec son pressoir à cidre, la maison du jardinier, le poulailler, l’orangerie, les anciennes écuries, le garage des calèches, les vergers de pommes à cidre et les ruchers complètent cette visite enchantée.

Parc du château de Chantore Chantore, 50530 Bacilly Bacilly 50530 Manche Normandie 06 74 30 66 64 http://www.chateaudechantore.com Le château de Chantore est niché au cœur d’un parc à l’anglaise planté d’arbres séculaires.

La rivière anglaise aux 14 cascades ©yannmonel