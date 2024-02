Visite guidée en famille Etoile en Famille Étoile-sur-Rhône, dimanche 21 avril 2024.

Visite guidée en famille Etoile en Famille Étoile-sur-Rhône Drôme

Et si on se retournait au Moyen Âge ? Étoile conserve un patrimoine médiéval exceptionnel église, remparts, ruelles… En parcourant le village, remontez le temps et découvrez l’art de vivre de cette époque.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21

RDV devant l’Eglise

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artethistoire@valenceromansagglo.fr

L’événement Visite guidée en famille Etoile en Famille Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2024-02-15 par Valence Romans Tourisme