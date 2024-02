Visite guidée d’Urrugne histoire du peuple basque, mythologie, jeux, us et coutumes Place René Soubelet Urrugne, jeudi 6 juin 2024.

Visite guidée d’Urrugne histoire du peuple basque, mythologie, jeux, us et coutumes Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Laissez-vous embarquer par Joritz, guide conférencier originaire d’Urrugne, qui vous transmettra, à travers cette visite sa passion pour le Pays Basque. Culture locale, traditions, Histoire, mythologie basque , découverte de la pelote basque et dégustation de Sagarno (vin de pommes) sont au programme de cette visite.

Niché entre mer et montagne, antique voie de communication, notre village est le dernier du littoral labourdin à avoir conservé une activité agropastorale liée à son identité. Qu’il s’agisse de nos traditions, nos croyances ou encore notre architecture, chaque recoin de cette terre est marquée par l’empreinte de nos ancêtres. Je vous propose de partir à la découverte du peuple basque à travers notre patrimoine, notre culture et bien plus encore. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 19:00:00

fin : 2024-06-06 20:30:00

Place René Soubelet Office de Tourisme

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine urrugne@otpaysbasque.com

L’événement Visite guidée d’Urrugne histoire du peuple basque, mythologie, jeux, us et coutumes Urrugne a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme Pays Basque