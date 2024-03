Visite guidée du patrimoine de Civaux Musée archéologique de Civaux Civaux, jeudi 18 avril 2024.

Visite guidée du patrimoine de Civaux Visite guidée présentant le sanctuaire et le baptistère romain, la nécropole mérovingienne et l’église paléochrétienne et romane de Civaux. Jeudi 18 avril, 15h00 Musée archéologique de Civaux Tarifs : PT : 6€ / TR : 3€ – durée : 2h-2h30

05.49.48.34.61 / musee.civaux@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T15:00:00+02:00 – 2024-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T15:00:00+02:00 – 2024-04-18T17:00:00+02:00

Visite guidée présentant le sanctuaire et le baptistère romain, la nécropole mérovingienne et l’église paléochrétienne et romane de Civaux.

La visite inclut l’entrée au musée.

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux 86320 le Bourg Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549483461 https://www.musee-civaux.fr https://www.facebook.com/musee.civaux [{« type »: « email », « value »: « musee.civaux@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549483461 »}, {« type »: « link », « value »: « http://musee-civaux.fr »}] Située sur les bords de la Vienne, Civaux possède un remarquable ensemble de vestiges de l’époque romaine et du début du christianisme.

Du vicus de l’époque romaine, sont connus un grand sanctuaire situé sur la place du village, un théâtre d’une capacité de 5.000 places, une villa de 7.500m2 et une intense activité artisanale avec réduction du minerai de fer et poterie (plusieurs fours de potiers) avec la production de la céramique dite “à l’éponge”.

Au coeur du village, le musée archéologique retrace le riche passé du Val de Civaux, de la Préhistoire au Moyen Age. Dans les salles, plus de 200 objets sont présentés, principalement gallo-romains (mobilier funéraire, stèles, objets de la vie quotidienne), dans un écrin moderne et élégant. gratuit moins de 12 ans / adultes : 4€ / Audioguides : 1€ / Exposition temporaire : gratuit / Visites guidées : 6€-3€-4€

visite guidee musee

Orlane Sustandal