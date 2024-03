Visite guidée du Parc Boussard Parc Boussard Lardy, dimanche 2 juin 2024.

Visite guidée du Parc Boussard Venez découvrir un jardin d’architecte dont la rénovation complète réalisée en 2022 vient d’être récompensée par le label de « Jardin remarquable » décerné par le Ministère de la Culture. Dimanche 2 juin, 11h00 Parc Boussard Entrée libre

Venez découvrir un jardin d’architecte dont la rénovation complète réalisée en 2022 vient d’être récompensée par le label de « Jardin remarquable » décerné par le Ministère de la Culture.

Parc Boussard 43 rue de Verdun 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France Un jardin Art Déco en cœur de village. C’est une coquetterie insolite et rare en Ile-de-France. Le jardin évoque l’architecture de la Méditerranée qui a inspiré les artistes des années 1930. C’est la célèbre époque de l’Art Déco pendant laquelle les sciences révolutionnent la société. En 1927, Henri Boussard négociant en vin et mécène de nombreux artistes et écrivains, fait appel à un architecte renommé, Joseph Marrast, depuis sa participation remarquée à l’exposition des Arts décoratifs de Paris. Ainsi le jardin ne doit-il rien au classicisme ni aux parcs à l’anglaise. De part et d’autre d’un chemin d’eau, dialoguent la nouveauté du béton et la tradition des mosaïques, le rouge des briques et le vert des buis, les lignes pures et le naturel du sous bois. Le parc Boussard est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. RER C Lardy / N20

