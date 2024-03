Visite guidée du Musée de plein air l’Etang Rouge Musée de plein air l’Etang Rouge, Route de Franche-Comté, 21250 SEURRE Seurre, samedi 6 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-07-06 10:00

Fin : 2024-08-24 11:00

Laissez-vous guider à travers ce petit village de constructions traditionnelles du Val de Saône dans un écrin de nature pour une balade culturelle hors du temps. 6 juillet – 24 août, les samedis

Véritable village reconstitué, le musée de plein-air abrite une

douzaine de maisons, granges et autres édifices à l’architecture

typique du Val de Saône. Ce site est accessible toute l’année et

de nombreux ateliers et animations y sont organisés du

printemps à l’automne.

21250 Seurre Côte-d'Or