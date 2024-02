Visite guidée du Musée de l’Image Populaire François Lotz Val-de-Moder, jeudi 22 août 2024.

Visite guidée du Musée de l’Image Populaire François Lotz Val-de-Moder Bas-Rhin

L’un des guides du Musée de l’Image Populaire vous emmènera découvrir la richesse et la diversité des images populaires à travers son regard et sa sélection personnelle des œuvres. Une manière plus sensible et intimiste de découvrir les collections du Musée de l’image Populaire. Un parcours qui vous conduira à travers les techniques, les usages et coutumes de cette tradition locale.

L’accès à l’exposition temporaire « Sacrées images ! L’ex-voto dans l’art populaire, contemporain et extra-occidental » est incluse. EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-08-22 15:00:00

fin : 2024-08-22 16:00:00

24 rue du docteur Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est musee@commune-valdemoder.fr

