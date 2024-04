Visite guidée du jardin Le jardin de Paule Portbail, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du jardin vous serez accueilli par les proprietaires pour une visite guidée ou libre selon votre convenance. Nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions. 1 et 2 juin Le jardin de Paule 5€, gratuit <16 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 - 2024-06-02T17:30:00+02:00

Nous avons la joie d’accueillir Marine Rivière qui viendra nous partager sa passion des poivres et nous presenter sa plantation de poivre située à St Maurice en Cotentin.

Le jardin de Paule Le haut de Gry, 50580 Portbail-sur mer Portbail 50580 Manche Normandie 06 13 77 01 97 Propriétaire du jardin de Paule (1,5 hectare) depuis 2021, situé dans la campagne de Portbail, la famille Heude-Dinhviet, passionnée de jardin, a entrepris de continuer l’œuvre de la créatrice du jardin. Jardiners et tombés en amour devant ce jardin d’âge mûr, nous l’embellissons et le restaurons dans le respect de sa pionnière, collectionneuse de plantes.

Dans le cadre de l’association Corentin Côté Jardi, nous vous invitons à venir le découvrir en vous promenant dans une ambiance calme et verdoyante au gré des allées qui serpentent le long des massifs et bosquets. Vous découvrirez des plantes rares dans un florilège de végétaux.

Entrée 5 euros Parking sur place

