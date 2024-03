Visite guidée du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte, jeudi 25 avril 2024.

Visite guidée du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Centre du pouvoir des Néel, premiers vicomtes du Cotentin, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte a également joué un rôle déterminant lors de la guerre de Cent ans, à l’époque du bouillant chevalier Geoffroy d’Harcourt.

L’édifice conserve une partie de son enceinte fortifiée, flanquée de tours et dominée par un imposant donjon, édifié au XIVe siècle par le roi Edouard III d’Angleterre. La visite permet d’accéder aux étages du donjon et de découvrir l’intérieur du logis Robessart et de la tour des Prisons.

Rendez-vous dans la cour du château.

Centre du pouvoir des Néel, premiers vicomtes du Cotentin, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte a également joué un rôle déterminant lors de la guerre de Cent ans, à l’époque du bouillant chevalier Geoffroy d’Harcourt.

L’édifice conserve une partie de son enceinte fortifiée, flanquée de tours et dominée par un imposant donjon, édifié au XIVe siècle par le roi Edouard III d’Angleterre. La visite permet d’accéder aux étages du donjon et de découvrir l’intérieur du logis Robessart et de la tour des Prisons.

Rendez-vous dans la cour du château. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 15:00:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

L’événement Visite guidée du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin