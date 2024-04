Visite guidée du Château de Gisors rue de Vienne Gisors, samedi 20 avril 2024.

Visite guidée du Château de Gisors rue de Vienne Gisors Eure

Remontez le temps et découvrez une forteresse anglo-normande à la frontière de deux royaumes. Au cœur du Vexin Normand, le Château de Gisors vous offre un témoignage de l’architecture castrale du XIème au XVIème siècle.

Cette forteresse, véritable place forte et verrou oriental de la Normandie, s’inscrit dans une vaste campagne de fortifications de la vallée de l’Epte, frontière naturelle entre le Duché de Normandie et les possessions françaises.

Des légendes indiquent qu’au château de Gisors serait caché le fameux trésor des Templiers.

La visite guidée permet d’accéder à la Tour du Prisonnier, récemment restaurée, avec sa salle du cachot recouverte de graffitis, ainsi qu’à la motte féodale (donjon et caves).

Prévoir des baskets ou des chaussures de randonnée. Le parcours de visite emprunte des escaliers raides et étroits comptant 300 marches hautes et irrégulières.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas accéder en haut du donjon et de la Tour du Prisonnier.

Il est interdit de fumer, de vapoter ou de consommer de l’alcool pendant les visites guidées. Tout contrevenant pourra être immédiatement exclu de la visite sans compensation.

Point de rendez-vous Office de Tourisme, 1 passage du Monarque (accès par la rue de Vienne) 27140 GISORS.

Merci de vous présenter 30 minutes avant le départ des visites guidées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

rue de Vienne 1 Passage du Monarque

Gisors 27140 Eure Normandie info.tourisme@ccvexin-normand.fr

L’événement Visite guidée du Château de Gisors Gisors a été mis à jour le 2024-03-29 par Vexin Normand Tourisme