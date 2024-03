Visite guidée du Centre Juno Beach Centre Juno beach Courseulles-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée du Centre Juno Beach A l’occasion de la Nuit des musées, découvrez le Centre Juno Beach de façon inédite : Samedi 18 mai, 20h00, 21h00 Centre Juno beach Durée 30 min.

A l’occasion de la Nuit des musées, découvrez le Centre Juno Beach de façon inédite :

A 20h et 21h :

Visite guidée du parcours permanent avec un guide canadien Apprenez-en davantage sur l’histoire du Canada avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Le guide vous contera quelques histoires de soldats canadiens et vous présentera des objets de nos réserves.

Centre Juno beach Voie des Français Libres, 14470 Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie 0231373217 http://www.junobeach.org

