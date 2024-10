Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway Fleury-sur-Orne Calvados

Fleury-sur-Orne

Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway Fleury-sur-Orne

Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway Fleury-sur-Orne, lundi 4 novembre 2024.

Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte

Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway 2 Avenue des Étangs Fleury-sur-Orne Calvados

La visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway vous permettra de découvrir les coulisses du réseau Twisto, de la régulation aux ateliers de maintenance tram.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

La visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway vous permettra de découvrir les coulisses du réseau Twisto, de la régulation aux ateliers de maintenance tram.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-04 10:30:00

fin : 2024-11-04 11:45:00

Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway 2 Avenue des Étangs

Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

L’événement Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte Fleury-sur-Orne a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Caen la Mer

lundi 4 novembre 2024 Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway Fleury-sur-Orne Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway 2 Avenue des Étangs Fleury-sur-Orne Calvados 2024-11-04 à 10:30:00 .La visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway vous permettra de découvrir les coulisses du réseau Twisto, de la régulation aux ateliers de maintenance tram. Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d'informations touristiques de Caen et Ouistreham.