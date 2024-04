VISITE GUIDEE DU BASSIN DE SAINT-FERREOL PARKING DU RESERVOIR Revel, jeudi 4 avril 2024.

Une visite spécifique pour les malvoyants et aveugles.

Le temps d’une balade, au fil de l’eau, venez découvrir les secrets du lac de Saint-Ferréol qui fête les 350 ans de sa mise en eau cette année.

Saint-Ferréol est la retenue artificielle la plus grande d’Europe lors de son achèvement au XVIIe siècle. Elle est érigée par Pierre Paul Riquet pour constituer une réserve d’eau suffisante et permanente pour alimenter le canal du Midi. Le site recèle un beau jardin à l’anglaise, un parc romantique agrémenté de cascades, d’une gerbe d’eau et d’arbres immenses.

Visite tous public pouvant accueillir du public à déficiences.

Durée 1:00, tarif 5€/pers et gratuit pour l’accompagnant. Chiens guide acceptés.

Pas de billetterie sur place. RDV au parking du Réservoir. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 15:00:00

fin : 2024-04-04 16:30:00

PARKING DU RESERVOIR Boulevard Riquet

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie contact@auxsourcesducanaldumidi.com

