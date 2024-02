[Visite guidée] Dieppe au temps des grands explorateurs RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe, mercredi 17 avril 2024.

À la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle, s’ouvre pour l’Europe l’époque des grandes explorations. Dieppe, port en eau profonde, est idéalement placé pour prendre part à ces grands voyages d’exploration. Ses marins enhardis par de rudes campagnes de pêche, ses pilotes et navigateurs, ses riches armateurs se lancent à à la recherche des routes maritimes menant aux richesses de l’Inde et de la mystérieuse Cathay…

– Réservation conseillée –

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17

RDV devant l’Office de Tourisme Pont Jehan Ango

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie dvah@mairie-dieppe.fr

