Visite guidée des jardins du château de Chantilly. Parc et jardins du domaine de chantilly Chantilly, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée des jardins du château de Chantilly. Le guide vous offrira une visite des jardins de Chantilly des XVIIe et XVIIIe siècles, tout en permettant de découvrir la biodiversité du parc. Une visite qui vous permettra de vivre une expérience s… 1 et 2 juin Parc et jardins du domaine de chantilly Billet de 7 euros pour la visite en complément du billet parc, billet 1 jour, etc…

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Le 1er et 2 juin

De 15h à 16h30

7 euros/pers.

Famille

35 pers max.

Rendez-vous à la statue équestre du connétable.

Parc et jardins du domaine de chantilly 7 rue du Connétable, 60500, Chantilly, Oise, Hauts-de-France, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France http://www.domainedechantilly.com Sur 115 hectares, Chantilly offre la possibilité de flâner dans son vaste parc. Aux perspectives classiques du Grand Canal, de sa cascade et des parterres à la française, s’ajoutent le jardin anglo-chinois du Hameau, ainsi que les courbes romantiques du « Jardin anglais » avec l’île d’Amour et le temple de Vénus.

© J-L Aubert