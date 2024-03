Visite guidée des Jardins avec notre architecte paysagiste Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole, vendredi 31 mai 2024.

Visite guidée des Jardins avec notre architecte paysagiste Dans le cadre de la 21ème édition des Rendez-vous aux jardins sur le thème « Les cinq sens au jardin », la Commanderie de Peyrassol ouvre les portes de ses magnifiques jardins labellisés « Jardin rem… 31 mai et 1 juin Commanderie de Peyrassol sur réservation uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Dans le cadre de la 21ème édition des Rendez-vous aux jardins sur le thème « Les cinq sens au jardin », la Commanderie de Peyrassol ouvre les portes de ses magnifiques jardins labellisés « Jardin remarquable ».

Visite guidée avec Gaële Bazennerye, architecte paysagiste de nos jardins

+ à 10h30 (2h)

+ gratuit

+ sur réservation

Commanderie de Peyrassol RN7, Flassans-sur-Issole, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 69 71 02 http://www.peyrassol.com [{« type »: « email », « value »: « contact@peyrassol.com »}] Ecrin d’oeuvres monumentales, la commanderie de Peyrassol mêle avec délice et générosité les plaisirs de la vigne et de l’art contemporain.

Le visiteur est convié à une déambulation dans une nature étonnamment préservée et ponctuée de vestiges historiques auxquels se mesure la sensibilité d’artistes de renom.

Et cette équation subtile du jardin s’offre à quiconque est en quête d’harmonie spirituelle et artistique. Ouverture de la boutique et du parc de sculptures : Du 1er avril au 1er novembre : tous les jours de 10h à 20h. Du 2 novembre au 31 mars : tous les jours de 10h à 18h. (Fermé les dimanches du mois de janvier) Tarif : Visite en toute liberté à 13€ Autres tarifs et visites sur le site www.peyrassol.com

©christophegoussard