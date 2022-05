Visite guidée des extérieurs du Château de La Clayette La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

Saône-et-Loire

Visite guidée des extérieurs du Château de La Clayette La Clayette, 1 juin 2022, La Clayette. Visite guidée des extérieurs du Château de La Clayette Office de Tourisme 3 Route de Charolles La Clayette

2022-06-01 – 2022-10-31 Office de Tourisme 3 Route de Charolles

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette Le château fut érigé à la fin du XIV° siècle, sur une place forte, près du lac.

Visite guidée des extérieurs et des dépendances, qui permet d’accéder à la cour d’honneur, au parc, à l’orangerie, aux cuisines médiévales, aux écuries ainsi qu’à la tour de Paray.

contact@tourisme-sudbrionnais.fr +33 3 85 28 16 35 https://www.billetweb.fr/visite-du-chateau-de-la-clayette

Visite guidée des extérieurs et des dépendances, qui permet d’accéder à la cour d’honneur, au parc, à l’orangerie, aux cuisines médiévales, aux écuries ainsi qu’à la tour de Paray.

Réservation obligatoire. Office de Tourisme 3 Route de Charolles La Clayette

