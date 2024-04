Visite guidée découverte d´un jardin anglais En Terres d’Arelaune… Arelaune-en-Seine, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée découverte d´un jardin anglais Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin En Terres d’Arelaune… 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

En Terres d’Arelaune… 566 Bourg l’abbé, 76940 Arelaune en Seine Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie Notre jardin d’inspiration anglaise regroupe des roses, arbustes et vivaces, des bassins, des plantes aromatiques et médicinales, un labyrinthe champêtre, un potager fleuri avec des plantes rares, un verger sauvage et exotique, un parcours de poésies, 35 variétés de ronces… Il n’y a pas de parking, il faut se garer dans la rue

©Dominique Pesquet