Visite guidée découverte de la ville de Senlis Office de Tourisme Senlis, dimanche 21 avril 2024.

Visite guidée découverte de la ville de Senlis Cette visite vous permettra de (re)découvrir le patrimoine de Senlis par ses principaux sites! 21 avril – 20 octobre, les dimanches Office de Tourisme Billetterie et départ à l’Office de Tourisme au bureau de Senlis. Réservation conseillée car nombre de places limité. Tarif: 9€, 7€ (-16 ans + 60 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T15:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:00:00+02:00

Fin : 2024-10-20T15:00:00+02:00 – 2024-10-20T17:00:00+02:00

Cette visite vous permettra de (re)découvrir le patrimoine de Senlis par ses principaux sites : Le parc et les vestiges du château royal, où fut élu Hugues Capet en 987. La cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique. La muraille gallo-romaine, dont la majeure partie subsiste encore. Les ruelles médiévales et ses hôtels particuliers. Cette année, nous vous invitons à découvrir le « Coup de Cœur du guide » lors de ces visites. Passionnés, nos conférenciers vous révéleront tous les secrets de leur site préféré.

Quelques uns des coups de coeur :

-Dimanche 21 avril: Portail ouest de la cathédrale,

-Dimanche 19 mai: Eglise St Pierre,

-Dimanche 16 juin: Quartier St Vincent,

-Dimanche 20 octobre: Cave gothique.

Office de Tourisme Place du Parvis Notre- Dame, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@chantilly-senlis-tourisme.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/patrimoine-curiosites/les-visites-guidees/circuit-decouverte-de-senlis/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344673737 »}]

Chantilly-Senlis Tourisme