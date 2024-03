VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry, jeudi 23 mai 2024.

VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry Hérault

En compagnie d’un guide-conférencier, partez sur les traces d’Attilio, à la découverte de l’abbaye bénédictine et du village qui s’est développé autour d’elle.

A l’époque gallo-romaine une petite agglomération, nommée Cessero, s’étend au pied de la colline. La bourgade antique était traversée d’Ouest en Est par la Via Domitia. C’est probablement à la fin du VIIIe siècle que l’abbaye est fondée. De nombreux pèlerins affluent durant toute l’époque médiévale sur le tombeau de saint Thibéry qui guérit les maladies mentales.

En compagnie d’un guide-conférencier, partez sur les traces d’Attilio, à la découverte de l’abbaye bénédictine et du village qui s’est développé autour d’elle.

-Rendez-vous devant l’abbatiale

– Gratuit

– Départ minimum 5 personnes

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 14:00:00

fin : 2024-05-23

Place Saint-Sauveur

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie pezenas@capdagde.com

L’événement VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry a été mis à jour le 2024-03-05 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE