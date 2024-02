Visite Guidée de Quiberville-sur-Mer Office de Tourisme Terroir de Caux Quiberville, mardi 30 juillet 2024.

Visite Guidée de Quiberville-sur-Mer Office de Tourisme Terroir de Caux Quiberville Seine-Maritime

L’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de partir à la découverte de Quiber, comme on l’appelle ici! Découvrez ses villas balnéaires, son patrimoine rural, et ses anecdotes…!

Rendez-vous au Bureau de l’Office de Tourisme de Quiberville à 14h30 !

Prenez des chaussures confortables, de l’eau et des vêtements adaptés (casquettes, kaway…)

Réservation obligatoire et nombre de participants limité.

Début : 2024-07-30 14:30:00

fin : 2024-07-30 16:30:00

Office de Tourisme Terroir de Caux 12 rue de la Saâne

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

