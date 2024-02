Visite guidée de Mézières et de la Tour du Roy Charleville-Mézières, lundi 8 juillet 2024.

Il est une petite commune ancienne, nichée sur une colline dans une des boucles de la Meuse. Je veux parler du petit bourg de Mézières. Entrez par la porte de Bourgogne, longez la Tour Milard et pénétrez dans la tour du Roy. Laissez-vous porter par la citadelle de Mézières, logée au coeur d’un des méandres de la Meuse, berceau d’un commerce très actif. Tendez l’oreille ! Vous pourrez peut-être les entendre les marchands et négociants de la ville, vous êtes dans leur cour !Inspectez tout autour de vous, les vestiges d’une cité médiévale prospère mais que le temps n’a jamais épargnée.Venez à la rencontre du Chevalier Bayard, qui vous attend là, tout en haut de son socle. Héros des récits que se content les soldats pour distraire l’ennui. Bayard qui défend Mézières d’une main de maitre contre les troupes impériales de Charles Quint, en 1521.Pourtant ce siège de 1521 impacte lourdement le développement de la ville. Il démontre l’importance de cette cité fortifiée pour la défense du royaume de France. Avec la création de Charleville, la cité idéale voulue par Charles de Gonzague, les possibilités s’amenuisent encore. Mézières voit sa population décroitre, Charles l’a condamnée !Mais attention, Mézières ne tombe pas si facilement que ça ! La cité recèle aujourd’hui de nombreux trésors. La Basilique Notre dame d’Espérance, de style gothique flamboyant, qui voit le mariage du roi de France Charles IX et d’Elisabeth d’Autriche. Mais aussi ces vitraux extraordinaires qui sont réalisés par le peintre et sculpteur René Dürrbach, collaborateur et ami de Picasso, sans parler de ses orgues remarquables. Et depuis peu, le trésor d’art sacré des Ardennes est aussi installé à Mézières. Dans l’ancienne sacristie de Notre Dame, des objets précieux, joyaux de l’art religieux témoignent du savoir-faire des artisans du XIIIe siècle au XIXe siècle dans le département.Enfin, je ne vous parlerai même pas de son quartier art déco absolument remarquable ! Ce sera l’objet d’une autre visite !En savoir plus sur Mézières, la Médiévale

