Visite guidée de l’exposition : jeunesse et Résistance Musée mémorial de la bataille de Normandie Bayeux, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée de l’exposition : jeunesse et Résistance Jeunesse et Résistance Samedi 18 mai, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30 Musée mémorial de la bataille de Normandie Durée 15 min, départs des visites à 20h30, 21h, 21h30, 22h et 22h30.

Jeunesse et Résistance

Dans le cadre du 80ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie, le musée mémorial de Bayeux propose une exposition en 3 volets autour de la jeunesse et de la Résistance : une exposition sur la série de bandes dessinées « Les Enfants de la Résistance » éditée chez Le Lombard, une exposition sur le thème de l’école et la Résistance par le club Histoire du collège Letot et un film « Mauthausen, mémoire d’un déporté », un documentaire sur le destin du jeune Paul Le Caër produit par Almérie Films en 2021.

Musée mémorial de la bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie 02 31 51 46 90 http://www.bayeuxmuseum.com

© Musée mémorial de la bataille de Normandie

©Bayeux Museum – illustrations Editions Le Lombard