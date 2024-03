Visite guidée de l’exposition Inland Voyage la Fileuse Loos, samedi 20 avril 2024.

Visite guidée de l’exposition Inland Voyage Découvrez l’exposition au cours d’une visite guidée avec notre médiatrice culturelle. Samedi 20 avril, 10h00 la Fileuse gratuit, sur réservation 0320104075, reservationfileuse@ville-loos.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

visite guidée avec la médiatrice culturelle

En partenariat avec Light Motiv

Le photographe Quentin Pruvost part sur les traces du célèbre écrivain écossais Robert Louis Stevenson (1850-1894) lors de sa descente des rivières du Nord en canoë à voile en 1876. S’il s’agit pour l’écrivain d’une aventure en terre inconnue qui lui inspire un de ses premiers ouvrages, An Inland Voyage (1878), ce projet est l’occasion pour lui de revenir sur ses souvenirs d’enfance sur la Sambre. La série photographique révèle l’important écosystème de la rivière avec les mêmes qualités descriptives que le récit de Stevenson : un cadre privilégié pour la faune et la flore mais aussi pour l’humain. Les vues des berges témoignent du développement de l’exploitation de ses ressources au fil du temps.

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lafileuse.fr/agenda/2024-avril/5516-visite-guidee »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320104075 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationfileuse@ville-loos.fr »}] https://www.lafileuse.fr/agenda/2024-avril/5516-visite-guidee

photo quentin pruvost

Light Motiv / Quentin Pruvost