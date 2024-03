Visite guidée de l’expo « Chat et manga » [Sciences et manga] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, samedi 20 avril 2024.

Pour sa 14e édition le festival Sciences et Manga propose une nouvelle exposition « _Chat et manga, félin pour l’autre !_« . Petit félin originaire du Croissant fertile, le chat a peu à peu conquis le monde jusqu’à être parfois considéré comme envahissant, voire dangereux pour la biodiversité. 400 millions de chats domestiques partagent ainsi nos vies et leur nombre ne cesse de croître.

La médiathèque organise une visite guidée de cette exposition pour comprendre l’irrésistible ascension de cette boule de poils, comment les matous ont envahi le manga et pourquoi cet animal a une telle importance au Japon.

Cette balade se déroulera comme suit :

Rdv à la médiathèque pour un départ à 14h.

Durée : 2h (retour à la médiathèque à 16h)

Age : à partir de 8 ans accompagné d’un adulte

