Visite guidée de l’église de Hunawihr Hunawihr, mercredi 3 juillet 2024.

Visite guidée de l’église de Hunawihr Hunawihr Haut-Rhin

Classés monuments historiques, l’église et le cimetière fortifié de Hunawihr forment un ensemble architectural unique que vous pourrez découvrir lors de cette visite. Cette visite plaira à tous les passionnés d’histoire et d’architecture mais aussi aux amateurs de belles photos !

Visite commentée de l’église et du cimetière fortifiés (XVe), ensemble architectural unique, classé monument historique.

Les mercredis, juste après cette visite, les passionnés d’histoire pourront découvrir le village avec un guide (18h30). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 17:30:00

fin : 2024-09-11 18:30:00

Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est wurtzroger@yahoo.fr

