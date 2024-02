Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains, mardi 16 avril 2024.

Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Ouvrez les portes de l’&cclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire du quartier gallo-romain à l’église Saint-Martin, en passant par la nécropole et la basilique paléochrétienne, découvrez le site funéraire mérovingien le plus important d’Europe.

Durée 90 min | tarif 9€ / réduit 7€ / personne (gratuit 7 ans).

Horaires variables selon les jours de visite.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Pour les visites du mercredi fin des inscriptions la veille de la visite (17h).

Places limitées. Si le nombre d’inscrit·e·s est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. EUR.

Début : 2024-04-16 15:00:00

fin : 2024-04-16 16:30:00

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

L’événement Visite guidée de l’&cclesia Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-08 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD