Visite guidée de l’abbaye à l’église Sauvelade, mercredi 17 juillet 2024.

Située sur la via Podiensis (ou route du Puy), Sauvelade est un petit village traditionnel béarnais entre Orthez et Mourenx.

Construite au 12ème siècle par les moines bénédictins, l’abbaye de Sauvelade fut par la suite rattachée à l’ordre de Citeaux.

Durant la visite, vous pourrez apprécier la sobriété du décor dans l’église St Jacques le Majeur mais aussi la belle coupole qui surmonte la croisée du transept et l’autel de style baroque. EUR.

Début : 2024-07-17 10:30:00

fin : 2024-07-17 11:30:00

Eglise St Jacques Le Majeur

Sauvelade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebearn.com

