Visite guidée de la Ferme de la Villedieu Ferme de la Villedieu Mesnils-sur-Iton, jeudi 18 avril 2024.

Visite guidée de la Ferme de la Villedieu Ferme de la Villedieu Mesnils-sur-Iton Eure

La découverte de la Ferme de la Villedieu s’ouvre sur une passionnante visite des champs en compagnie de Nadège, permettant d’observer une grande diversité de cultures telles que les céréales (le blé, le blé dur, l’orge), le colza, les pommes de terre ou le lin. Durant cette promenade champêtre d’environ 2 kilomètres, vous pourrez non seulement identifier les espèces présentes mais également apprendre sur le cycle de vie des plantes qui constituent notre alimentation et comment elles se retrouvent dans nos assiettes..

Selon le moment de votre visite et les activités en cours dans les champs, vous aurez l’occasion d’assister à diverses opérations agricoles comme la plantation de pommes de terre ou la préparation pour les semis. C’est une expérience interactive où petits et grands peuvent toucher, sentir, et comparer, comme la paille et le foin, ou découvrir de près une graine de colza et un grain de blé, et même voir comment est extraite la fibre de lin.

Cette visite est aussi une invitation à découvrir ludiquement la riche biodiversité de la ferme, en se baladant près des mares, à travers les bois et les plaines. Observer la vie animale devient ainsi un moment privilégié pour sensibiliser tout un chacun à l’importance de la conservation de notre environnement et au respect de la diversité des espèces.

Accessible à tous, elle invite à comprendre l’origine des produits de notre quotidien, stimule la curiosité et encourage les questions. Conçue pour les visiteurs de tous âges, cette exploration vise à vous reconnecter avec la nature et à vous familiariser avec les sources de notre alimentation, soulignant le rôle vital de l’agriculture.

Tout public (chiens bienvenus si tenus en laisse)

Durée 2h

Inscriptions obligatoires.

20 personnes maximum.

Annulation si moins de 6 personnes à la visite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 15:00:00

fin : 2024-04-18

Ferme de la Villedieu 5, la Villedieu

Mesnils-sur-Iton 27240 Eure Normandie visites@ferme-villedieu.com

