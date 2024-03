Visite guidée de la Fabrique à Bretzels Boehli Gundershoffen, mercredi 26 juin 2024.

La Fabrique à Bretzels, 1er espace dédié à la Bretzel en Alsace, est née de la volonté de la marque Bretzels Boehli d’ouvrir la vue sur sa production à tout public, en toute transparence. Depuis 2017, vous pouvez découvrir toute l’histoire mais aussi les coulisses de la fabrication des Bretzels Boehli. Sur réservation.

L’Office de Tourisme vous propose une visite guidée de la fabrique à bretzel.

Vous pourrez tout découvrir sur la bretzel dans le plus grand espace dédié à cet emblème en Alsace ! Vous découvrirez l’histoire et les légendes de la bretzel, le parcours de M. Boehli, ainsi que les secrets de production, avec le tunnel à bretzels et sa vue directe sur l’ensemble des lignes de production. Vous pourrez également profiter de la boutique exclusive de la fabrique à la fin de la visite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 14:00:00

fin : 2024-06-26 16:00:00

14 rue des Genêts

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est tourisme@alsace-verte.com

