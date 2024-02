Visite guidée de la Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier, mardi 9 juillet 2024.

Avec Pauline ou Yvette, imprégnez-vous de l’histoire de cette ancienne friche industrielle aujourd’hui reconvertie en Brasserie. Sur la rive du Jaudy à Tréguier, le site a gardé son style briques rouges, poutres métalliques…mais les produits qui en sortent n’ont plus rien à voir avec des locomotives ! Ici, on vous entraine à la découverte de toutes les étapes de fabrication de la bière Philomenn, belle, onctueuse et savoureuse. Des matières premières à la dégustation en passant par les étapes de brassage, vous saurez tout de ce breuvage made in Trégor .

Visite possible pour les groupes sur demande au 02 96 05 60 70

Visite déconseillée pour les moins de 12 ans et non adaptée aux personnes à mobilité réduite

Autres créneaux possibles en cas de forte demande. .

Début : 2024-07-09 10:15:00

fin : 2024-08-30 11:15:00

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

