Visite Guidée de la Brasserie Artisanale La Manivelle Die

Drôme

Visite Guidée de la Brasserie Artisanale La Manivelle Brasserie Artisanale de Die « La Manivelle » 5 impasse de la Clairette Die

2022-06-01 17:30:00 – 2022-09-30

Die Drôme La Manivelle c’est une histoire qui dure ! La brasserie existe depuis 2009, 12 ans déjà et une passion qui est toujours là ! Nous invitons à venir découvrir notre brasserie en la visitant gratuitement et nos nombreuses recettes de bière. commercial.lamanivelle@gmail.com +33 6 71 83 45 21 http://www.lamanivelle.beer/ Brasserie Artisanale de Die « La Manivelle » 5 impasse de la Clairette Die

