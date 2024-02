Visite guidée dans les coulisses de l’histoire au Château royal d’Amboise Amboise, samedi 4 mai 2024.

Accès exceptionnel aux souterrains et tours de la forteresse médiévale située sous le Logis royal Renaissance. Ils pénètrent ainsi au pied des remparts dans la Tour Garçonnet érigée au XVème sur l’ordre de Louis XI avant de rejoindre la Salle des Lys, ancien réfectoire des gardes. De là, ils empruntent un chemin de ronde qui les mène dans les fossés de l’ancien donjon et longe les salles des dépôts lapidaires. Les visiteurs pénètrent alors dans les dédales souterrains avant d’atteindre la Tour cavalière des Minimes.

Visite guidée d’une heure en français pour visiteurs individuels en bonne condition physique, à partir de 7 ans. (les mineurs devant être accompagnés) Réservation obligatoire Maximum 18 personnes

Les samedis et dimanches en avril, mai et juin à 17h.

Tous les jours à 11h30 20.920.9 20.9 EUR.

Début : 2024-05-04

fin : 2024-06-30

Montee Abd El Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateau-amboise.com

